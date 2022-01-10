Perkotek parmak izi okuyucu sistemleri

Günümüz dünyasında, her alanda olduğu gibi, güvenlik sistemlerinde de artık asıl tercih edilme sebebi, yüksek hızı, pratiklik ve güvenle birleştirebilmekten geçmektedir

Günümüz dünyasında, her alanda olduğu gibi, güvenlik sistemlerinde de artık asıl tercih edilme sebebi, yüksek hızı, pratiklik ve güvenle birleştirebilmekten geçmektedir. Bu açıdan bakıldığında, her yeni gelen güvenlik sistemi uygulamasının, ardılına oranla bu konularda büyük avantajlar sunduğunu görmekteyiz. Örneğin parmak izi okuma ya da yüz tarama sistemleri, emsallerine oranla 1 saniyenin altında tanıma özelliği sunmasıyla hız konusunda, bu verilerin taklit edilemez yapıları nedeniyle, güvenlik konusunda ve diğer sistemler ile uyum içerisinde çalışabilmesi sayesinde ise, pratiklik konusunda önemli avantajlar sunmaktadır.

Özellikle parmak izi sistemleri, gerek kurulum, gerekse de işlem hızı ve güvenliği bakımında sunmuş olduğu hız ve ekonomik yapısı nedeniyle, firmalara ya da kurumlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Çalışma prensibi olarak, parmak izlerinin ekrana okutulması, okutulan bu izlerin sayısal verilere dönüştürülmesi ve parmak izi sahibine bir kimlik numarası verilmesi ile çalışan parmak izi okuma sistemleri veri tabanlarının genişliği sayesinde, birden fazla parmağın yedek olarak alınmasını sağlamakta ve oluşabilecek olumsuz durumlara karşı ekstra çözümler sunmaktadır. Gerek iç yapılarının, gerekse de koruyucu aparatların sağlam ve dış etkilere dayanıklı yapısı sayesinde, dış ortamlarda ve en zorlu hava koşullarında dahi yüksek performans ile çalışmayı sürdürebilmektedir.

Tetik sistemi sayesinde, kalabalık iş yerlerinde ya da fabrikalarda, otomatik kapı sistemleri ve turnikeler ile birleştirtilerek kullanıma olanak tanıyan yapısı sayesinde, sadece güvenlik alanında değil, düzenin sağlanması ve çalışan verilerinin tek bir elde toplanmasına da olanak tanıyan parmak izi okuma sistemi yüksek dpi çözünürlüğü ve dokunmatik ekran kalitesi ile birleştirildiğinde, yüksek güvenlik ihtiyacı duyan ya da giriş ve çıkışların yoğun olduğu alanlar için, güvenlik konusunda en çok tercih edilen sistemlerden olmaktadır.

Otel kilit sistemi bir bakıma kart okuyucusudur. Anahtar görevini fazlası ile görmektedir. Otellerin oda kapılarına takılan son derce şık görünümlü kartlı sistemlerdir. Montajı basit kullanımı rahattır. Kolayca bir kapıya monte edilebilir ve hemen kullanım sağlanabilir.

Kartlara müşteri tanımlaması yapılabilir ve sisteme okutulduğu anda müşteri ile ilgili bilgiler ekrana gelir. Çok çeşitli renkleri ve farklı modelleri vardır. Kullanım alanlarına göre tercih edilebilen ürünlerdir. Satış işlemi gerçekleşmeden önce birçok teste tabi tutulur. Pil seviyesi düşünce sesli olarak uyarı verir. Kilit sistemleri adaptör ya da 4 lü pille çalışırlar. Otellerde müşterilerin diğer bölümlerde kart ile kendilerini tanıma fırsatı verir.

Kart okuyuculara kilit olarak kullandıkları kartları okutmanız halinde müşteri ekranına ulaşmanızda mümkündür. Otel kilit sisteminde batarya bitmesi durumunda manyetik anahtarla kapı açılabilir. Şık ve kullanışlı bir yapıdır. Müşteriye ulaşmanın ve müşteri raporlarının alınmasına katkı sağlar. Çok şık görünüm sergilemekle beraber. Her türlü kapıya uygunluğu vardır. Renk çeşitleri ile otelinizin şıklığına şıklık katacak ve sizi diğer otellerden ayıracaktır. Otomatik kapı kilidi müşterilerin daha güvenli ve daha iyi hizmet almalarına yardımcı olacaktır. Otel yönetimi olarak siz raporlama yapmak istediğinizde bu giriş çıkış oda doluluğu ya da boşluğu sezon hareketleri gibi bilgi ve raporlamaları bu sistemi kullanarak kısa sürede ulaşmanızı sağlayan bir sistem olarak da kullanabilirsiniz. Çok basit bir sistemle hem siz hem müşterileriniz rahat edecektir.

Her geçen gün güvenliğe verilen önemin artması ile beraber artık birçok farklı sistem kullanılmaya başlandı. Bu sistemler arasında kimileri kısıtlı bir güvenlik imkânı tanırken kimileri ise oldukça yüksek güvenlik sunmaktadır. Parmak izi okuma sistemleri de yüksek güvenlik sunan sistemlerden bir tanesidir. Parmak izi okuma sistemleri sayesinde bir yere giriş çıkışları sınırlayabilir ya da sadece izin belirlediğiniz personellerin giriş yapmasına olanak sağlayabilirsiniz.

Parmak izi okuma sistemi birçok farklı sistemin bir araya gelmesi ile oluşur. Sistemin çalışabilmesi için öncelikle parmak izlerinin sistem yüklenmesi gerekir. Bunun içinde özel bir cihaz kullanılmaktadır. Cihazın özelliğine göre sisteme kaydedilecek parmak izi sayısı değişir. Bu aralık genelde 500 ile 20,000 arasında değişiyor. Sistemin kullanılacağı yerin büyüklüğüne göre farklı kapasitelerde sistemler tercih edilebilir.

Parmak izleri sisteme yüklendikten sonra kayıtlı olan kişiler parmak izlerini okutarak kapıdan giriş yapabiliyorlar. Ayrıca kullanıcıların hangi bölgelere giriş hangi bölgelere giremeyeceği de yine sistem üzerinden kısıtlanabilmektedir. Ancak bunun için yöneticilerin sisteme girmesi gerekiyor. Ayrıca yöneticiler kendileri dışında sisteme giriş yapabilecek personellerin atamasını da yapabilirler. Parmak izli kapı kilidi güvenliğin yanı sıra personellerin çalışma performanslarına göz atmak içinde kullanılabilir. Kullanıcıların hangi alanlara saat kaçta girdiği ve saat kaçta çıkış yaptığı gibi tüm veriler sistem üzerine kaydedilmektedir. Sisteme giriş yetkisi olan yöneticiler sistemde kayıtlı olan verilerin tamamını rapor halinde bilgisayarına indirebilmekte ve gerekli kontrolleri yapabilmektedirler. Yapılan kontroller sayesinde personellerin günlük, haftalık ve aylık çalışma saatleri görüntülenebilmektedir. Buna göre de prim dağıtımı yapılabilir. Sizde tüm bunlar ve daha fazlası için parmak izi okuma sistemlerini kurdurmalısınız. Tek bir elden kolayca tüm giriş çıkışları kolayca kontrol edebilirsiniz.