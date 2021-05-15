Piknik dönüşü facia: 4 kişi öldü, 18 kişi yaralı!

Ankara'nın Haymana illçesinde üzerinde piknikten dönen ailelerin bulunduğu traktörün römorku devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ters dönen römorkun altında kalan 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Mangaldağı Şehitliği yakınlarında meydana geldi. Piknikten dönen ailelerin bulunduğu Hamza Tan yönetimindeki 06 DBH 74 plakalı traktörün römorku devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi ters dönen traktörün altında kalırken, birçok kişi de metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk ekibi sevk edildi. Bu arada kaza haberini öğrenen traktördekilerin yakınları da olay yerine geldi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, devrilen römorkun altında kalanlar ise güçlükle çıkartıldı. Sağlık görevlileri römorkun altından çıkartılan İlknur Akyüz (16), Belinay Tan (9), Dilay Koyuncu (2) ve Necmiye Tan (70) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Hamza Tan ile birlikte yaralanan 18 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Haymana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 18 kişiden 5'i taburcu edildi. 13 yaralı ise Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

TAM KAPANMA ÖNCESİ KÖYE GELMİŞLERDİ

Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan bazı kişilerin Ankara'da yaşadığı ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma öncesi Haymana ilçesine bağlı Bahçecik köyüne geldiği öğrenildi. Tan ve Koyuncu ailelerinin bugün öğle saatlerinde Sakarya Meydan Muharebesi Mangaldağı Şehitliğini ziyaret ettikten sonra bir süre burada piknik yaptığı belirtildi.

Kazadan sonra yaralılara yardım eden Dilaver Erol, "Kaza olduğunda tarladaydım. Çığlık seslerini duydum. Hemen köye haber verdim. Koşarak geldik. Burası bir mahşer yeri gibiydi" diye konuştu.

Kaza yeri yakınlarındaki Kirazoğlu Mahallesi'nin muhtarı Ümit Kılınç ise, "Biz geldiğimizde herkes yerdeydi. 2 çocuk olay yerinde vefat etmişti. Geldiğimizde bağrışmalar vardı. Ambulans geldi, biz de yardımcı olduk" dedi.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan ve hastanede tedaviye alınan 13 kişiden 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 3'ü çocuk 4 kişinin cenazesi ise otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin bugün öğle namazı sonrası Bahçecik köyünde toprağa verileceği belirtildi.