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Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Piri Reis Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacağını açıkladı

Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi alacak
25 Mayıs 2021 Salı 10:45

Piri Reis Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim   Elemanı   Kadrolarına   Yapılacak   Atamalarda   Uygulanacak   Merkezi   Sınav   ile   Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik"  ve  “Piri  Reis  Üniversitesi  Öğretim Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atama  Kriterlerine  İlişkin  Senato  Esasları”nın  ilgili  hükümleri  uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.


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