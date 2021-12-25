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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye, ünlü doktora emanet

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye, ünlü doktora emanet
25 Aralık 2021 Cumartesi 09:25

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilecek. Küçük kızın tedavisini dünyada ilk rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan gerçekleştirecek.

Şahinbey ilçesinde 22 Aralık'ta iki "pitbull"un saldırısında ağır yaralanınca kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Ateş'in tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde devam edilmesi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk rahim naklini, Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, tedavinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılmasını istedi. Bunun üzerine minik Asiye için hastanede gerekli hazırlıklar yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen hava ambulansıyla Gaziantep'ten Antalya Havalimanı'na getirilen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

YOĞUN BAKIM SERVİSİNE ALINDI

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı ekibi tarafından karşılanan minik Asiye, yoğun bakım servisine alındı. Asiye Ateş'in tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirecek. 


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #asiye ateş #pitbull saldırısı #Fahrettin Koca #köpek saldırısı
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