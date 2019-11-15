PKK'nın kış sığınakları imha edildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında 5 ton 113 kilo esrar ve 5 bin 560 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilerken, tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği ise imha edildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 'Şehit Güvenlik Korucusu Malik YILDIZ-02' adıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 farklı bölgede, kayalıklar ve çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü 65 bidon içerisinde toplam 5 ton 38 kilo esrar ve 5 bin 560 kök Hint kenevir ele geçirildi. Yalaza köyü içerisinde A.Y.'ye ait evde yapılan aramada ise 75 kilo esrar ele geçirildi. Ekipler, A.Y. ve evde yakalanan M.Ş.B.'yi gözaltına aldı.

Çok sayıda mühimmat

Köyü'nde ise evindeki mutfak dolabının altında sığınak tespit edilen C.Y. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirilirken, Yalaza- Esenli köy yolunda menfez altında 1 el yapımı patlayıcı düzeneği bulunarak imha edildi.

Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, arama yapılan yerlerde uzaktan kumanda ünitesi, el telsizi, lazerli silah sıfırlama aparatı, mayın/EYP ateşleme düzeneği, 18 kilo amonyum nitrat, 2 çiftli jak kablosu, antenli alıcı, kablo girişi olan bidon kapağı, 88 tüfek fişeği, 48 tabanca fişeği, 2 Kalaşnikof fişeği, şarjör, akü, 412 pil, pil şarj aleti, 2 pil batarya bloğu, araç alarm sistemi, 2 pil bloğu ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Rasulayn'da temizlik

Suriye Milli Ordusu askerleri, Rasulayn ilçesinde tespit ettikleri mayın ve EYP'leri güvenli şekilde imha ediyor. Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan Rasulayn ilçesinde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK'nın sivil yerleşimlerde tuzakladığı mayınları ve patlayıcıları tespit ederek imha ediyor. Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan bölgelerde, sivillerin güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) tespit ve imha faaliyetleri sürüyor. Terör örgütü YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ve kırsalından çekilmeden önce çok sayıda evi bombalarla tuzaklamıştı. Bu kapsamda SMO askerleri, terörden kurtarılan bölgelerde tespit ettikleri patlayıcıları, bombaları ve EYP'leri sivillerden uzak noktalarda güvenli şekilde imha ediyor.