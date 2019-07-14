PKK saldırısında yaralanan Uzman Çavuş, şehit oldu

Hakkari'de, 6 gün önce PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen, 2 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan Ordulu Uzman Çavuş Salih Altuntaş (24), Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

PKK saldırısında yaralanan Uzman Çavuş, şehit oldu
14 Temmuz 2019 Pazar 15:33

Hakkari'de, 9 Temmuz günü PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden askeri araca düzenlenen saldırıda Üsteğmen Emre Kargın ile Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu şehit oldu, Uzman Çavuş Salih Altuntaş ise yaralandı. Altuntaş, Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren Altuntaş, bu sabah saatlerinde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Annesi Sultan ve babası Kenan Altuntaş'a acı haber hastanede verildi.

Bekar olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın cenazesinin yarın memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Önceki Haber
'Eski sisteme dönelim diyenin FETÖ irtibatı vardır'
Sonraki Haber
PKK saldırısında yaralanan Uzman Çavuş, şehit oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.