Polis servisine bombalı saldırı

Adana'da, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama oldu. El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle meydana gelen patlamada, 1'i polis 5 kişi hafif yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde Kozan yolu üzerinde dün saat 07.20'de, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi. İçinde 5 polis bulunan servis midibüsünde ve çevredeki diğer araçlarda hasar meydana gelirken, patlama çevrede korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralanan 1'i polis memuru, 4'ü sivil, 5 kişi, ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı.Olay yerine giderek polis yetkililerinden bilgi alan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polislerin bulunduğu zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Vali Demirtaş, yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığını belirtti.

Başsavcı 'terör' dedi

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, saldırının meydana geldiği bölgede, yaptığı incelemenin ardından açıklama yaptı. Yurdagül, saldırıyla ilgili terörden sorumlu 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirerek, "Sabah 07.00 sıralarında polis otobüsümüzün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Bunun bir terör saldırısı olduğu üzerinde duruyoruz. İlk belirlemelere göre, 1'i polis olay yerinde bulunan vatandaşlarımız yaralandı. Hafif yaralı vatandaşlarımız tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vatandaşlarımız cam kırıkları ve meydana gelen gürültüden yaralandı. Şu anda hayati tehlikesi olan yok. Olay yerindeki ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Polis otobüsünün içinde özel harekat polisleri vardı" dedi.Adana'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Valilik: Herkes iyi

Saldırıyla ilgili Adana Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:"İlimiz Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde polis servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız ve 1 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış olup, genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."