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Polisin düşen tabancasını alıp iki polisi vurdu!

Polisin düşen tabancasını alıp iki polisi vurdu!
12 Ağustos 2022 Cuma 09:07

Antalya'da aile içi şiddet ihbarı alan yunus ekipleri olay yerine gitti. Saldırgan Fırat A.'yı etkisiz hale getirmeye çalışan polislerden biri tabancasını düşürdü. Tabancayı alan Fırat A., etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Olayda iki polis ayaklarından vurularak yaralandırken, Fırat A. da gözaltına alındı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, aile içi şiddet ihbarı aldı. İhbarın ardından olay yerine gelen yunus ekibinde görevli H.A. ve S.Ö., Fırat A.'yı etkisiz hale getirmek istedi. Bu sırada polislerin elinden kaçan Fırat A., bir süre sonra yakalanacağını anlayarak ekiplere taş atmaya başladı. Bir süre sonra tekrar kaçmaya çalışan Fırat A.'yı kovalayan polislerden birinin tabancası düştü. Tabancayı alan Fırat A.'nın çevreye rastgele ateş açması sonucu 2 polis ayaklarından yaralandı.

Devriye arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından polislerden biri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğeri ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Fırat A. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #polis #yaralama #şiddet
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