PTT'nin zararının hesabı sorulmalı

Dört bin şube, bin acenta ve 26 binden fazla çalışanı ile ülke genelinde faaliyet gösteren PTT, 2019 yılında rekor zarara imza attı. 2017 yılında 641 milyon 900 bin TL, 2018 yılında 215 milyon 700 bin TL kar eden şirket, 2019 yılında 1,2 milyar TL zarar etti. 2019 yılındaki 1,2 milyarlık zararla birlikte PTT’nin 2,75 milyarlık özkaynaklarının yüzde 43,5’i kaybedildi.

Öte yandan PTT tarafından önce ihale edilen sonrasında da çeşitli gerekçelerle fesih edilen işler nedeniyle de kurumun kasasından çıkan 223 milyon 926 bin TL de boşa gitti. Sayıştay raporuna göre 2018 yılında Katılım Bankası kurmak için karar alan PTT tarafından bugüne kadar hiçbir ilerleme kaydedilmediği gibi şirketin kasasından da milyonlarca lira heba edildi. CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Grup sözcüsü Atila Sertel, Sayıştay’ın 2019 yılı PTT raporuna ilişkin bazı bulgu ve tespitleri açıkladı. Zararın 3 Ocak 2020 tarihinde görevden alınan eski Genel Müdür Kenan Bozgeyik dönemini kapsadığını ifade eden Sertel, “Azalan bir eğilim göstermesine rağmen 2017 ve 2018 yıllarında kar eden PTT, 2019 yılında çok büyük miktarda zarar ettirilmiş. Adeta giderayak şirketin kasası boşaltılmış. Önceki yıllarda yaptığımız onca uyarı ve açıklamaya kulak tıkandı, 2019 yılında zararın büyüklüğü görülünce Kenan Bozgeyik de Ocak ayı başında görevden alındı. Kenan Bozgeyik’in görevden alınmasının altında bu zararın, usulsüzlüklerin, yolsuzlukların yattığı çok açık. KİT Komisyonu toplantısında bu zararın tüm ayrıntılarını öğrenip hesabını soracağız” diye konuştu.