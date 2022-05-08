GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'A SANSÜR
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'A SANSÜR
0
GÜLBEN ERGEN SAHNEDE BAYILDI
GÜLBEN ERGEN SAHNEDE BAYILDI
0
EJDER BALIĞI GÖRÜNTÜLENDİ
EJDER BALIĞI GÖRÜNTÜLENDİ
0
CANAN ARITMAN HAYATINI KAYBETTİ
CANAN ARITMAN HAYATINI KAYBETTİ
0

'Rabbime kurban ettim' diyerek oğlunu kesmeye çalışan baba, cezaevinde intihar etti!

'Rabbime kurban ettim' diyerek oğlunu kesmeye çalışan baba, cezaevinde intihar etti!
08 Mayıs 2022 Pazar 09:03

Zonguldak’ta, 'Kendi adıma rabbime kurban ettim' diyerek oğlu A.O.A.’nın (16) boynunu keserek öldürmeye çalışan Yusuf Akmısır (42), tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda kendisini asarak intihar etti

Çaycuma Devlet Hastanesi’nde sağlık memuru olarak çalışan Yusuf Akmısır, geçen yıl 27 Şubat’ta ormana götürdüğü oğlu A.O.A.’nın başını kesmeye çalıştı. Oğlunun ensesini kestikten sonra montla örten Yusuf Akmısır, oğlunu öldürdüğünü düşünerek polise gitti. Olay yerine giden polis ekipleri A.O.A.’yı yaralı halde bulurken çocuk, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. A.O.A., tedavisinin ardından taburcu oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Akmısır, sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini ifade ederek, "Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Kendi adıma rabbime kurban ettim" dedi. 

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Yusuf Akmısır, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması sürerken, tutuklu bulunduğu Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Akmısır, dün akşam saatlerinde cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi. Akmısır'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #zonguldak #oğlunu kesen baba #intihar #cezaevi intihar
Önceki Haber
Güldür Güldür Show'a sansür. O skeç yayınlanmadı
Sonraki Haber
Muğla'da arkadaşların şakalaşması ölümle bitti!
Cezaevinden çıktı ev arkadaşını öldürdü!
Cezaevinden çıktı ev arkadaşını öldürdü!
0
Hangi ilde kaç Suriyeli var? Resmi rakamlar açıklandı
Hangi ilde kaç Suriyeli var? Resmi rakamlar açıklandı
0
Çaldığı kediyi taksi ile geri gönderdi
Çaldığı kediyi taksi ile geri gönderdi
0
Şırnak Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Şırnak Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
0
Antalya Belediyesi zabıta alacak
Antalya Belediyesi zabıta alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.