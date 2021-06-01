Restoranlar, kafeler, pastaneler... nasıl çalışacak?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede iş yerleri ile ilgili kurallar da belirtildi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Peki yeni genelgeye göre işyerleri nasıl çalışacak?

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde 07.00 ile 21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 ile 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günleri ise 07.00 ile 24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklar, faaliyet alanında bulunan işyerleri; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu ve faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde kağıt-okey, tavla dahil herhangi bir şekilde oyun oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, sinema salonlarında yüzde 50 kapasite sınırına uyulması kaydıyla 1 haziran tarihinden itibaren 07.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu ve nargile kafeler ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM'ler; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla 07.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması sağlanacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde; marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri 07.00 ile 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 ile 24.00 saatleri arasında evlere ve adrese servis şeklinde çalışabilecek.