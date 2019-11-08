Resulayn, köstebek yuvası gibi

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde, hayatın normalleşmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Meskun mahal operasyonlarının devam ettiği Resulayn'da, yer altının teröristler tarafından diğer noktalarda da olduğu gibi tünel ve sığınaklar ile köstebek yuvasına dönüştürüldüğü görüldü.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kenti, 9 Ekim günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından teröristlerden temizlendi. Teröristlerden kurtarılmasının ardından hayatın normale dönmesi için çalışmaların başlatıldığı Resulayn'da, TSK ve SMO askerleri meskun mahal operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında Resulayn sokak sokak taranarak teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcılar tespit ve imha ediliyor.

Çalışmalar sürüyor

Meskun mahal operasyonunun devam ettiği kentte, yaşamın normale dönmesine yönelik çalışmalar da aralıksız sürüyor. Teröristler tarafından tahrip edilen Resulayn Devlet Hastanesi'nin yeniden faaliyete başladığı kentte, ihtiyaç için mobil TIR'lar ile de Sağlık Bakanlığı tarafından Suriyeli sivillere sağlık hizmeti sunuluyor. Kızılay, AFAD ve diğer yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine gıda ve yaşam malzemesi desteği verdiği Resulayn'da, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da günde 5 bin kişiye sıcak ekmek dağıtılıyor. Suriyeli siviller yardımlarından dolayı teşekkür ettikleri Türkiye'nin işgale son vererek teröristlerden kendilerini kurtardığı için minnettar olduklarını vurguladı.

Yerel meclis oluşturuldu

Öte yandan, hayatın normale dönmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü Resulayn'a bugün Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa da gitti. Resulayn'da inceleme yapan Erin ve Mustafa, yetkililerden bilgiler aldı. Öte yandan teröristlerden temizlenen ilçede bugün 25 kişiden oluşan yerel meclisin de ilk toplantısı gerçekleştirildi. İlçede yaşayan tüm etnik unsurların temsilcilerinin bulunduğu meclisin bundan sonraki süreçte teröristlerden kurtarılan ilçeden zorunlu olarak giden sivillerin geri dönüşünü katkı sağlayacağı belirtildi. Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, terör örgütünden kurtarılan Resulayn'da, meskun mahal operasyonlarının başlamasının ardından güvenli hale gelen alanlara şu ana kadar 30 bin kişinin döndüğünü ve bu sayısının ilerleyen günlerde daha da artacağını kaydetti.

Tüneller kazmışlar

Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından görev yapan Suriye Milli Ordusu askerleri ise teröristlerin sızma ve saldırı ihtimaline karşı görev yapmaya devam ediyor TSK ve SMO askerlerinin meskun mahal operasyonlarını sürdürdüğü kentte teröristler tarafından yapılan onlarca tünel ve sığınağa da ulaşıldı. Köstebek yuvasını andıran Resulayn'da bazıları patlayıcılar ile tuzaklanan tünellerin birçoğunun labirent şeklinde yapıldığı ve farklı noktalara çıkış ile teröristler tarafından hem hava bombardımanından korunma hem de kaçış amaçlı inşa edildiği belirlendi. Bazıları betonarme bazıları ise doğal mağaralardan oluşan tünellerin 1-2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde inşa edildiği görülürken, kimisine merdiven yardımıyla inilen tüneller tespit edilerek imha ediliyor.

3'üncü ortak devriye başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" denildi.

Eğitim kampı ortaya çıkarıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'nin Resulayn kentinde yapılan arama tarama çalışmaları sırasında teröristlerin eğitim kampı da ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemede terör örgütünün zorla silah altına aldığı çocukları da bu kampta eğittiği belirlendi. İç karışıklığın devam ettiği Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını işgal etti. İşgalinin ardından buradaki sivilleri göçe zorlayarak demografik yapıyı değiştiren teröristler, kentlerde kalanlara da her türlü baskıyı uyguladı. Aileleri göçe zorlayıp, çocuklarını zorla silah altına alan teröristler, zaman zaman Türkiye'ye yönelik saldırı ve tacizlerde de bulundu. Türkiye, güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun engellenmesi için yaptığı uluslararası çalışmaların sonuç vermemesi üzerine 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Resulayn ve Telabyad kentleri arasındaki 120 kilometrelik hatta karadan ve havadan başlatılan harekat kapsamında her iki kent kısa süre içerisinde teröristlerden arındırıldı.

Opereasyonlar sürüyor

Hayatın normalleştirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra meskun mahal operasyonlarının da sürdürüldüğü adreslerden birisi olan Resulayn'da, güvenlik güçleri onlarca mayın ve el yapımı patlayıcıyı bularak kontrollü şekilde imha etti. Halen operasyonların devam ettiği yüzlerce tünel ağının bulunduğu Resulayn'da teröristlerin tuzaklarının imha edildiği bölgelere ise sivillerin geri dönüşü başladı.

Büyük salonlar

Teröristlere ait çok sayıda mühimmat deposunun da ele geçirildiği Resulayn'da, Suriye Milli Ordusu'nun yaptığı arama tarama çalışmaları sırasında kentin yaklaşık 1 kilometre dışındaki alanda terör örgütü PKK/YPG'nin öldürülen bir teröristin ismini verdiği sözde akademi de ortaya çıkarıldı. Yapılan araştırmada terör örgütünün askeri bir üssü andıran sözde akademisinde teröristlere her türlü eğitimin verildiği belirlendi. İdare binasının yanı sıra teröristlerin eğitim gördüğü büyük salonların yer aldığı sözde akademide, terör örgütü elebaşı ile görüşlerinin anlatıldığı kitapların yer aldığı bir de kütüphane bulundu. Teröristlerin spor ve silah eğitimi aldığı bölümlerin ortaya çıkarıldığı bölümde aynı zamanda zorla silah altına alınarak eğitim gören çocuk ve diğer teröristlerin eğitim sonunda diplomalarının verilerek mezuniyet töreni yapılan alan bulunduğu da görüldü. Alanın teröristler tarafından ışıklandırılarak ses sistemi ile donatıldığı ve sözde akademide geceleri de teröristlere eğitim verildiği belirlendi. Etrafı kapalı olan ve girmenin imkansız olduğu eğitim alanına geçmiş dönemde Resulayn'da bulunan ABD ve diğer ülke askerlerinin de geldiği öğrenildi.