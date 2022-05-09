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Rezalet görüntü! Etleri böyle taşıdılar!

Rezalet görüntü! Etleri böyle taşıdılar!
09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:46

Ankara Polatlı'da kilolarca etin bir kamyonetin üzerinde açık bir şekilde taşınması tepkilere neden oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, olay ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu


Polatlı'da önceki gün mezbahada kesilen küçükbaş hayvanların eti, Sarıoba Mahallesi’nde yağmur duasına katılan vatandaşlara ikram edilmek üzere kamyonetin kasasında açık şekilde yüklenerek götürüldü. Üzeri kapatılmadan götürülen etlerin bulunduğu kamyoneti görenler duruma tepki gösterdi. Etler, daha sonra mahalleye götürülüp parçalanarak, pişirildikten sora etkinliğe katılan yaklaşık 1500 kişiye ikram edildi. Etlerin hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Sarıoba Mahallesi Muhtarı Hakan Güngör, etleri taşıyacak soğuk hava depolu ve kapalı bir araçlarının olmadığını belirterek, etlerin yağmur duasına yetişmesi için acil gitmesi gerektiğini söyledi. Etlerin üzerine naylon örttüklerini ve bağladıklarını kaydeden Güngör, uygun şartlarda taşıyacak bir araç bulamadıkları için mecburen bu şekilde götürdüklerini ifade etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ankara #polatlı #et taşıma #kamyonet et
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