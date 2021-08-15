Rize'de inanılmaz görüntü! 30 metre kaydı!

Rize Çayeli'nde 1 yıl önce heyelan nedeniyle 'oturulamaz' raporu tutulan, 2 katlı inşaat halindeki ev heyelanda 30 metre kaydı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış beklendiği, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği duyurulduktan sonra bölgede Ordu'nun yanı sıra Rize'de de önceki akşam yağış etkili oldu. Çayeli ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle derelerde su seviyesi yükselirken, cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçe merkezinde sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı. Yağışın sürdüğü bölgede su baskını nedeniyle yollarda hasar oluştu.

AĞARAN ŞELALESİ TAŞTI

Kentin yüksek kesimlerinde bazı noktalarda ise heyelanlar meydana geldi. Yağışla Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi taştı. Şelalenin alt kısmında ulaşıma kapanan yolda hasar meydana geldi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ekipler, dün kentte temizlik ve hasar tespit çalışması başlatırken, kapalı 10 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapanan diğer köy yoluna ulaşım sağlanması için 77 iş makinesi ve 88 kişilik personel ile çalışma yürütülüyor.

YİNE HEYELAN; 2 KATLI EV İNŞAATI BU KEZ KAYDI

Öte yandan Çayeli ilçesine bağlı Esendağ köyünde, 1 yıl önce heyelanda tedbir amaçlı tahliye edilen, Ahmet Kara’ya ait inşaat halindeki 2 katlı ev, yine heyelan nedeniyle bulunduğu alandan 30 metre bahçeye doğru kaydı. İnşaat için AFAD ekiplerince geçen yıl 'oturulamaz' raporu hazırlandığı belirtildi.

'BALKONDAN BAKTIĞIMIZDA EV YOKTU'

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Esendağ köyünde heyelan nedeniyle bulunduğu yerden 30 metre kayan 2 katlı inşaatın sahibi Hüseyin Kara, o anları anlattı. İnşaatın yağmurla beraber kaydığını söyleyen Kara “Bir sene önce afet olduğunda evin her tarafı kopmuştu. AFAD ekipleri gelip eve oturulmaz raporu tuttu. Aradan geçen 1 senede de ev bu hale geldi. Yolumuz kapalı yaklaşık 30 kişi var burada. Mağduriyetimizin giderilmesi ve yollarımızın açılmasını istiyoruz. 30 metre aşağıya sürüklenen bina, yan yattı, kullanılamaz hale geldi. Burası tekrardan koparsa bizim evler de tehlikeye girer diye korkuyoruz” dedi.

Aile bireylerinden Yılmaz Kara da “Evde oturuyorduk büyük bir gürültü duyduk balkona çıkıp baktığımızda ev yoktu. Ev 30 metre kadar aşağıya indi. Allah büyüktür bunu da devletimiz çözecektir” diye konuştu.