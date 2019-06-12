RTÜK'te 42 personel sürgün edildi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 'RTÜK'te kurumun hafızası konumundaki 42 personel adeta sürgün yedi' iddiasında bulundu.

Öztunç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 'TRT'den sonra havuz sisteminin bu defa Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) uygulanmaya başlandığını' öne sürdü.

RTÜK'ün, en kötü günlerini yaşadığını savunan Öztunç, şunları kaydetti: 'Şu an RTÜK'te israf var, adam kayırmacılık var, ne ararsanız var. Devasa bir binaya sahip olan RTÜK, burası yetmiyormuş gibi TOBB'da iki kat kiraladı ve bu iki kat için 150 bin lira aylık kira bedeli ödüyor. Şahin başkan olduktan sonra RTÜK'ün kimyası bozuldu. Başkanlık makamının bulunduğu 6. katta Hukuk Daire Başkanlığı ve Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı vardı. Bu katta sadece Başkanlık makamı kaldı ve inanılmaz bir savurganlıkla makam yenileniyor.'

RTÜK'te 42 personelin Strateji Daire Başkanlığına gönderildiğini ileri süren Öztunç, 'Kim bu 42 personel diye soracak olursanız RTÜK'ün hafızası konumundaki isimlerdir. RTÜK'te kurumun hafızası konumundaki 42 personel adeta sürgün yedi. 28 yeni daire başkan yardımcısı atandı. Bakanlıklarda yok bu kadar daire başkan yardımcısı. Her birinin maaşı da 10 bin 500 lira. Bu kuruma çok büyük bir külfet getirmekte' diye konuştu.