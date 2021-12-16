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Sağlık Bakanlığı 20 bin kişi alacak

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Sağlık Bakanlığı 20 bin kişi alacak
16 Aralık 2021 Perşembe 10:15

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sağlık  Bakanlığı  taşra  teşkilatı  hizmet  birimlerinde  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi  kapsamında  istihdam  edilmek  üzere  Kamu  Personel  Seçme  Sınavı  (KPSS)  sonucuna göre  ÖSYM  tarafından  yapılacak  merkezi  yerleştirme  ile  toplam  20.000  sözleşmeli  sağlık personeli alınacaktır.

 

Adaylar   tercihlerini,   16   Aralık   2021   -   22   Aralık   2021   tarihleri   arasında   tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

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