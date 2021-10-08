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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 173 kişi alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 173 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 173 kişi alacak
08 Ekim 2021 Cuma 08:56

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının  Belirlenmesine  ve  Kullanılmasına  İlişkin  Yönetmelik  hükümleri,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği, Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille Öğretim Yapılmasında  Uyulacak Esaslara  İlişkin  Yönetmelik,  657  sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  48.  maddesi  hükümleri ve  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca  Öğretim  Üyesi alınacaktır.  İlan  edilen  kadrolara  uygun  olmadığı  anlaşılan  başvurular geçersiz sayılacaktır.

 


Adaylar  aynı  ilan  dönemi  içerisinde  başvuru  şartlarını  sağladığı  sadece  bir  ilana  başvurabilecektir.  Birden  fazla  ilana  başvuru  yapmış  olan adayların başvuruları iptal edilecektir.


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