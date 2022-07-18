Sağlık Bilimleri Üniversitesi işçi alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü işçi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Hamidiye Külliyesine bağlı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden Halkla İlişkiler ve Tanıtım Meslek Elemanı olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınacaktır.

Şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

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