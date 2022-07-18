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Sağlık Bilimleri Üniversitesi işçi alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü işçi alımı yapacağını duyurdu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi işçi alacak
18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:49

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Hamidiye Külliyesine bağlı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden Halkla İlişkiler ve Tanıtım Meslek Elemanı olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınacaktır.

 

Şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

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