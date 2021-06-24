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Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak
24 Haziran 2021 Perşembe 06:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş  olmak  kaydı  ile  aylık  ve  özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  olarak,  Üniversitenin belirtilen  akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İlan için son başvuru tarihi ise 7 Temmuz 2021'dir.

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