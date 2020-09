Sağlıkçıların arkasında biz varız

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, DEÜ Hastanesi SES İş Yeri Temsilcisi Günseli Uğur’un sürgün edilmesini meclis gündeme taşıdı

DEÜ Hastanesi’nin aldığı karara tepki gösteren Polat, “Sağlıkçılar üniversite hastanesinde hemşire eksiği olduğunu belirtirken, hastane yönetimi; ihtiyaç olan bir yerden hiç de acil hemşireye ihtiyaç olmayan Buca Aile Sağlık Merkezi’ne sağlıkçımızı görevlendirdi” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Mahir Polat, Dokuz Eylül Üniversite (DEÜ)Hastanesi Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İş Yeri Temsilcisi Günseli Uğur’un, Covid-19 sürecinde ek ödeme başta olmak üzere sağlıkçıların sıkıntılarını dile getirdiği için sürgün edildiğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi veren CHP’li Polat, sürgün kararının sağlık emekçilerinin ek ödeme kesintileri ve yeterli önlemlerin olmamasına tepki göstermesinden kaynaklandığı ifade etti.

Yanlarında olacağız

Sürgün kararının hastanedeki haksızlıklara karşı olan mücadeleyi sekteye uğratmak için olduğunu vurgulayan Polat, “DEÜ Hastanesi’nin pandemi sürecinde sağlıkçılar üzerindeki baskısını İzmirliler asla unutmayacak. Böylesi zor bir dönemde her şeyden fedakarlık eden sağlık emekçilerini zor durumda bıraktılar. Bakanların her akşam çıkıp alkışlattığı, yurttaşlarımızın bireysel olarak nasıl destek olabiliriz diye düşündüğü sağlıkçılarımızı hastanede koronavirüsüne karşı yeterli tedbirleri almayıp ek ödemelerinde kesinti yaptılar. Sağlıkçılar bunları dile getirdiği için soruşturma açtılar. Son olarak ise 15 yıldır DEÜ Hastanesi bünyesinde çalışan SES İş Yeri Temsilcisi Günseli Uğur hiçbir gerekçe gösterilmeden görevlendirme adı altında sürgün edildi. Yıllık izne çıktığında öğrendi sürgün edildiğini. Sağlıkçılar üniversite hastanesinde hemşire eksiği olduğunu belirtirken, hastane yönetimi; ihtiyaç olan bir yerden hiç de acil hemşireye ihtiyaç olmayan Buca Aile Sağlık Merkezi’ne sağlıkçımızı görevlendirmiş. Ayrıca o sağlık merkezinde çalışmak isteyen başka hemşirenin başvurusu varken, o talep karşılanmıyor. Neredeyse her gün bir sağlık emekçisinin vefat haberi alınmaya başlandı. Son 48 saatte 7 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. DEÜ Hastanesi sağlık emekçilerinin şartlarını iyileştirmek yerine, süründürmeye çalışıyor. Bu zihniyetin karşısında, sağlıkçılarımızın yanında olacağız” diye konuştu.