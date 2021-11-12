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Şahinbey Belediyesi zabıta alacak

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu

Şahinbey Belediyesi zabıta alacak
12 Kasım 2021 Cuma 09:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Şahinbey Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 

İlan için başvurular 17 Kasım Aralık 2021 tarihinde sona erecektir.


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