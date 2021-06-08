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Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Sakarya Üniversitesi 41 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi alımı
08 Haziran 2021 Salı 10:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Sakarya Üniversitesi'ne öğretim üyesi alımı yapılacak.

 


Başvurular on-line olarak "https://akb.sabis.sakarya.edu.tr" web sayfası üzerinden alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kurumumuz tarafından istenildiğinde sunamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

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