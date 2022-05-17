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Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Sakarya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
17 Mayıs 2022 Salı 10:00

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sakarya Üniversitesi'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4üncü  maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlana başvuracak adayların 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinde  belirtilen  şartları taşıması zorunludur.

İlan için başvurular 17 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 31 Mayıs 2022 tarihinde son bulacaktır.


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