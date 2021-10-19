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Samsun Üniversitesi 60 kişi alacak

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü 60 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Samsun Üniversitesi 60 kişi alacak
19 Ekim 2021 Salı 09:34

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Samsun Üniversitesi birimlerinde 657  sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Adaylar  ilanın  Resmi  Gazete’de  yayımlandığı  günden  itibaren  15  gün  içinde  Samsun Üniversitesi  resmi  internet  sayfası  www.samsun.edu.tr  den  ilan  tarihi  itibariyle  temin  edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Personel Daire Başkanlığına başvuru  yapacaklardır.  Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar  ulaşması gerekmektedir.  Eksik  belgeli  veya  süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  ile  internet  üzerinden yapılan   başvurular   değerlendirmeye   alınmayacaktır.


 

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