UÇAK MEZARIN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ
UÇAK MEZARIN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ
0
İZMİR BİRİNCİ!
İZMİR BİRİNCİ!
0
TIR DEVRİLDİ 54 KİŞİ ÖLDÜ!
TIR DEVRİLDİ 54 KİŞİ ÖLDÜ!
0
GRİP VAKALARINDA BÜYÜK ARTIŞ!
GRİP VAKALARINDA BÜYÜK ARTIŞ!
0

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 kişi alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 203 kişi alacağını duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 kişi alacak
10 Aralık 2021 Cuma 10:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki boş bulunan 203 (iki yüz üç) sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Bakanlıkça yerleştirme yapılacaktır.

 


Başvurular, 26 Aralık 2021 Pazar günü saat 23.59’a kadar sadece e-Devlet – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya  Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 kişi alacak
Sonraki Haber
ODTÜ 23 öğretim elemanı alacak
Uçak mezarın hüzünlü hikayesi
Uçak mezarın hüzünlü hikayesi
0
Emekli öğretmen kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Emekli öğretmen kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
0
Pet shoplarda hayvan satışına yasak!
Pet shoplarda hayvan satışına yasak!
0
ODTÜ 23 öğretim elemanı alacak
ODTÜ 23 öğretim elemanı alacak
0
İki gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
İki gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
0
Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılayacağız!
Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılayacağız!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.