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Saplantılı aşık cinayeti! Bir genç kız daha öldürüldü!

Saplantılı aşık cinayeti! Bir genç kız daha öldürüldü!
05 Mayıs 2022 Perşembe 11:49

İstanbul Esenler'de 19 yaşında olduğu öğrenilen Asiye Atalay, kendisini sürekli rahatsız ettiği öğrenilen erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü

Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

VURULMA ANI KAMERADA

Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #asiye atalay #cinayet #kadın cinayeti #esenler cinayet
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