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Satırlı saldırıdan kurtulmak için tavla oynayanlara sığındı ama...

Satırlı saldırıdan kurtulmak için tavla oynayanlara sığındı ama...
09 Ekim 2021 Cumartesi 15:11

Hatay'da bir kadın, kendisini satırla kovalayan erkekten kaçıp, o sırada yol kenarında tavla oynayanların yanına sığındı. Tavla oynayan 5 kişiden yardım isteyen kadının çığlığını ise duyan olmadı. Satırlı erkek kadına defalarca vurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Antakya ilçesinde meydana geldi. Kendisini satırla kovalayan kişiden kaçan, ismi açıklanmayan kadın, dükkan önünde tavla oynayan 5 kişinin yanına sığınıp, yardım istedi. Bu sırada sesleri duymasına rağmen yerinden kalkmayan, oyun oynamaya devam eden kişiler, satırlı saldırgan karşısında oturmaya devam etti. Satırlı saldırgan, 5 kişinin gözü önünde kadına defalarca vurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. 

Hatay Valiliği, tepki çeken görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Saldırganın yakalandığı, yaralı kadının da hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen açıklamada, "Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayı ile ilgili, Valiliğimizce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 08.10.2021 saat 16.00 sıralarında Antakya ilçemizde gerçekleştiği, şüphelinin emniyet birimlerimizin çalışmaları sonucunda yakalandığı, şiddete maruz kalan vatandaşımızın hayati tehlikesi olmadığı anlaşılmıştır. Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olmakla beraber, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olarak bilir, kadına yönelik şiddet tedbirlerini  sıfır tolerans ilkesiyle hayata etkin şekilde geçirmek için tüm birimlerimizce çalışmaya devam ediyoruz" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay #satırlı saldırı #tavla oynayanlara sığınan kadın #satır saldırı tavla
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