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Savcılıktan Sedat Peker kararı

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yakalama emri çıkardı.

Savcılıktan Sedat Peker kararı
27 Mayıs 2021 Perşembe 14:50

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında, Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamaya göre, yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı verildi. Karar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/100993 soruşturma numaralı dosyası üzerinden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; şüpheli Reis Sedat Peker'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliğinin 26/05/2021 tarih ve 2021/6114 değişik iş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlenmiştir" denildi.

Etiketler; #sedat peker #sedat peker yakalama
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