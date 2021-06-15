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Sedat Peker bu kez CHP'ye seslendi

Son günlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Sedat Peker bu kez CHP'ye seslendi

Sedat Peker bu kez CHP'ye seslendi
15 Haziran 2021 Salı 12:34

Son günlerde çektiği videolarla ve yaptığı açıklamalarla çeşitli iddialarda bulunan Sedat Peker, bu kez CHP'ye seslendi.

Sedat Peker sosyal medya hesabı Twitter'dan şunları yazdı:

1-CHP yetkilileri, siz İş Bankası’nın yasal hissedarı değil misiniz? Paramount Oteli’ndeki çökme ekibinin içinde olan, süslü sülünün koruma müdürü ekrem gülerin o bankada ne işi var hiç soruyor musunuz? Merak etmiyor musunuz?

2-CHP yetkilileri, aynı zamanda Silivri Emniyet Müdürü’nün intiharından da sorumlu olan bu şahıs İş Bankası yönetim kurulunun baş danışmanlığını yapıyor.

3- veyis ateşle beraber Sezgin Baran Korkmaz’dan avanta isteyen, geceliği 100 bin lira olan kaldığı Paramount Otelin faturasını yayınlayamayan bu kişinin finans konusunda nasıl bir dehası var ki emeklilikten sonra o göreve atanıyor?

4-CHP yetkilileri, vatandaşlarımız şöyle düşünmez mi, ana muhalefet partisi ortağı olduğu bankadaki bu usulsüzlüğe ses çıkarmazken, bütün ülkedeki sorunlara karşı nasıl bir çözüm önerebilir?

5-CHP yetkilileri, İş Bankası yönetimini kendileri ya da yakınları hakkında fetö soruşturmanız var diyip korkutularak, süslü sülünün koruma müdürünün İş Bankası yönetim kurulu danışmanlığına getirildiğini bütün herkes bilmektedir.

6-CHP yetkilileri, aldıkları kredileri ödeyemedikleri için bankaya kalan ya da ihale yoluyla satışa çıkarılacak otellerin ve büyük mülklerin üstüne kanuni görüntü altında çökmek için bu şahsın özel olarak oraya monte edildiğini görmüyor musunuz?

Etiketler; #sedat peker #sedat peker iş bankası #sedat peker chp
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