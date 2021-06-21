Sedat Peker'den yeni video geldi!

Bir süredir video yayınlamayan Sedat Peker'den dün akşam yeni açıklama geldi

Sedat Peker'den yeni video geldi!
21 Haziran 2021 Pazartesi 08:35

Organize suç örgütü Sedat Peker son günlerde YouTube ve Twitter hesabı üzerinden çeşitli iddialarda bulunuyordu. Peker'in bir süredir video yayınlamaması onun öldüğü veya tutuklandığına dair iddiaları gündeme getirmişti.

Bunun üzerine Peker dün akşam saatlerinde kısa bir video yayınladı. Peker, "Öncelikle şunu söylemek isterim: Video çekmeme konusu benim fikrim ya da düşüncem değil. Uluslararası güvenlik riski diye bir şey varmış. Ben kırmızı şeydeymişim. Yani suikast yapılabilme riskinde en üst noktadaymışım. Bu sebeple video çekmem konusunda bulunduğum ülkenin kanunları gereği veya dünyadaki uygulamada bu yöndeymiş. Ancak ben kafa karışıklıkları olduğu için dostlarımız, kardeşlerimiz veya bizden gıcık kapan insanların böyle bir düşünceleri olduğu için kendilerinden ricada bulundum. Bu videoyu yayınlamamla ilgili olur çıktı" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #sedat peker #sedat peker 10
Önceki Haber
Anne ve oğlu ölü bulundu! Kapıdaki not ise panik yarattı!
Sonraki Haber
Aydın'da sağanak su baskınlarına neden oldu!
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu
0
Güngören Belediyesi zabıta alacak
Güngören Belediyesi zabıta alacak
0
Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
0
Atatürk'ün silüeti yine göründü
Atatürk'ün silüeti yine göründü
0
Anne ve oğlu ölü bulundu! Kapıdaki not ise panik yarattı!
Anne ve oğlu ölü bulundu! Kapıdaki not ise panik yarattı!
0
Kelebeklerin ömrü bir gün mü?
Kelebeklerin ömrü bir gün mü?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.