Sedat Peker'den yeni video geldi!

Bir süredir video yayınlamayan Sedat Peker'den dün akşam yeni açıklama geldi

Organize suç örgütü Sedat Peker son günlerde YouTube ve Twitter hesabı üzerinden çeşitli iddialarda bulunuyordu. Peker'in bir süredir video yayınlamaması onun öldüğü veya tutuklandığına dair iddiaları gündeme getirmişti.

Bunun üzerine Peker dün akşam saatlerinde kısa bir video yayınladı. Peker, "Öncelikle şunu söylemek isterim: Video çekmeme konusu benim fikrim ya da düşüncem değil. Uluslararası güvenlik riski diye bir şey varmış. Ben kırmızı şeydeymişim. Yani suikast yapılabilme riskinde en üst noktadaymışım. Bu sebeple video çekmem konusunda bulunduğum ülkenin kanunları gereği veya dünyadaki uygulamada bu yöndeymiş. Ancak ben kafa karışıklıkları olduğu için dostlarımız, kardeşlerimiz veya bizden gıcık kapan insanların böyle bir düşünceleri olduğu için kendilerinden ricada bulundum. Bu videoyu yayınlamamla ilgili olur çıktı" ifadelerini kullandı.