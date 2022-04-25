Sedat Peker sessizliğini bozdu

Sosyal medya yasağı nedeniyle uzun süredir paylaşım yapmayan Sedat Peker için geçtiğimiz günlerde yasağın esnetildiği belirtilmişti. Peker, uzun süre sonra bir tweeti paylaştı

Ülkücü mafya Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yasağı nedeniyle uzun süredir sosyal medyayı kullanamıyordu.

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen bir iddiaya göre, söz konusu yasak esnetilmiş, tweet beğenmesine izin verilmişti.

Bu haberden kısa süre sonra Peker, uzun süre sonra ilk kez bir tweeti paylaştı.

Bir hesap tarafından "Alevi" ve "Hz. Ali" etiketleriyle ve "Aslan olarak 1 gün yaşamak, koyun olarak 1000 yıl yaşamaktan iyidir" ifadeleriyle atılan tweeti paylaşan Peker, böylece sosyal medyadaki yasağını da resmen, kısmi olarak sonlandırmış oldu.

Peker'in son sosyal medya paylaşımı geçtiğimiz yıl kasım ayındaydı.