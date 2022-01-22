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Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Katıldığı bir televizyon programındaki konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Sedef Kabaş, gözaltına alındı

22 Ocak 2022 Cumartesi 08:56

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, bir televizyon programında yaptığı konuşmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattığı Kabaş'ın Sarıyer'deki evine gitti.

Burada gözaltı işlemi uygulayan ekipler, savcılığın ifadesinin alınması yönünde verdiği talimat üzerine Kabaş'ı emniyete götürdü.

Kabaş'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sedef kabataş #gözaltı #cumhurbaşkanı
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