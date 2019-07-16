Şehit askerler için Hakkari'de tören düzenlendi

Hakkari'de, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen 3 asker için tören düzenlendi.

Şehit askerler için Hakkari'de tören düzenlendi
16 Temmuz 2019 Salı 13:46

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, Jandarma Teğmen Alim Keskin, Jandarma Astsubay Cengiz Tokur ve Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi. Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konulan şehitlerin naaşları, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Buradaki törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Önceki Haber
Hafıza 15 Temmuz Müzesi açıldı
Sonraki Haber
Evinize Yapabileceğiniz Minimal Dokunuşlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.