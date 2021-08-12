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Sel, binaları bu hale getirdi!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışması yapılıyor

Sel, binaları bu hale getirdi!
12 Ağustos 2021 Perşembe 12:54

İlçede sel felaketinin ilk gününde bir bina tamamen yıkılırken yanındaki binada ise hasar meydana geldi.

Felaketin ikinci gününde ise başka bir binada daha kısmen hasar oluştu. Yıkılma tehlikesi bulunan iki bina, görevlilerce tahliye edildi. Yıkılan binada arama kurtarma çalışması yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, Ezine Çayı mevkisinde yıkılan bir apartmanın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin yoğun çalışması drone ile havadan görüntülendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kastamonu #sel #sel bina yıkma
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