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Selçuk Üniversitesi 26 kişi alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü sürekli işçi olarak 26 kişi alacağını duyurdu

Selçuk Üniversitesi 26 kişi alacak
19 Nisan 2022 Salı 11:20

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Selçuk  Üniversitesine  4857  sayılı  İş  Kanunu  ve  Kamu  Kurum  Kuruluşlarında  İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 26 (yirmialtı) Sürekli işçi alınacaktır.


İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.


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