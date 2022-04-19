Selçuk Üniversitesi 26 kişi alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü sürekli işçi olarak 26 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Selçuk Üniversitesine 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 26 (yirmialtı) Sürekli işçi alınacaktır.



İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.



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