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Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere 31 personel alımı yapacağını duyurdu

Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Selçuk Üniversitesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 31 (otuzbir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 25 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak ve 8 Ağustos 2022 tarihinde son bulacaktır.


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