GÖZTEPE'DE GELECEĞE YATIRIM
GÖZTEPE'DE GELECEĞE YATIRIM
0
SAÇLARI BOYUNDAN UZUN!
SAÇLARI BOYUNDAN UZUN!
0
KOLAJEN ÜRETEN BESİNLER
KOLAJEN ÜRETEN BESİNLER
0
ALTINDAN VAZGEÇMEYİN!
ALTINDAN VAZGEÇMEYİN!
0

Selde çocuklarını kaybeden anne: Bize arabaları yükseğe çıkarın dediler ama...

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. Sel nedeniyle 8 katlı bir bina yıkıldı. Binada çocukları ve anne, babası olan aile ise perişan durumda

Selde çocuklarını kaybeden anne: Bize arabaları yükseğe çıkarın dediler ama...
13 Ağustos 2021 Cuma 08:57

Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı kenarındaki 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Yaz tatili için anneleri Arzu Yücel ile İstanbul'dan gelen 12 yaşındaki ikizler Ecrin ve İclal Yücel de babaanneleri Ayşe Remziye Yücel ve dedeleri Nadir Yücel ile birlikte binanın çökmesiyle sel sularında kayboldu. Arzu Yücel ise çayda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle belediyeden 'araçlarınızı çayın kenrından kaldırın' anonsu üzerine otomobilini çekmek için evden çıkınca kurtuldu. Binadan çıktıktan sonra çayın taşması üzerine bir daha eve giremeyen ve ikizlerinden ayrılan Arzu Yücel, şimdi yıkılan binanın enkazı önünde umutla bekliyor.

'HİÇBİR ŞEY YAPAMADIK'

Arzu Yücel, çaydaki su seviyesinin yükselmesi üzerine belediyenin araçları yüksek yere çekmeleri için anons yaptığını bu nedenle evden çıktığını anlatarak, "5'inci katta oturuyorduk. Yaz tatili için geldik buraya. Bize evi boşalttırmadılar. 11.30'da belediyenin arabası geldi, anons ettiler. 'Çay taşabilir' dendi. Dışarı çıktım. 12.00'de çay taştı. Akşam 17.30'a kadar dışarıda bekledim. Çocuklarıma el salladım, balkondalardı, bize bakıyordu, el sallıyorduk. 'Bina yeni, çökmez' dediler. Telefonla konuştuk, bana balkondan el salladılar; 'anne biz iyiyiz merak etmeyin, kendinize bakın' dediler. Her şeyleri gördü gözlerim. Hiçbir şeyler yapamadık biz. Bize 'arabaları yükseğe çıkarın' dediler, 'canlarınızı, evlatlarınızı kurtarın' demediler. 5 dakika içinde ben onların hepsini alırdım" diyerek gözyaşı döktü.

'ANNEM, BABAM, KIZLARIM ÇIKAMIYOR'

Kızları, annesi ve babasının selde kaybolduğunu öğrenince İstanbul'dan gelen Ramazan Yücel "Sel felaketi öncesinden burada anons yapıyorlar 'dere kenarındaki araçlarınızı buradan kaldırın' diye. Eşim aracını dere kenarından kaldırıp arka sokağa park ettikten sonra derede ciddi anlamda su birikintisi geliyor ve eşim binaya giremiyor. Karşı binanın merdivenlerinden sadece çocuklarımı balkondan izlemekle kalıyor. Annem, babam ve çocuklarım dışarı çıkamıyor; eşim de binaya giremiyor. Bunlar bina yıkılana kadar bu şekilde binada mahsur kaldılar. Ne bir yardım ne kurtarma, kimseler yardım etmedi. Bina yıkıldıktan sonra helikopter geliyor. Havada uçuş yapıyor. Bizim binamız 3 yıllık bir bina. 'Yeni bina, yıkılmaz' dediler. Bu inşaatlara nasıl izin veriliyor? 3 yıllık bir bina nasıl bu hale geliyor? Neden 'arabanızı alın' deniyor da 'binaları boşaltın' denmiyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kastamonu #bozkurt #bozkurt sel #kayıp ikizler #sel
Önceki Haber
Araba almak isteyenlere müjde! Fiyatlar düşüyor!
Sonraki Haber
Irak'ın kuzeyinden yine şehit haberi geldi!
Irak'ın kuzeyinden yine şehit haberi geldi!
Irak'ın kuzeyinden yine şehit haberi geldi!
0
Bakan Soylu: Gördüğüm en ağır sel felaketi!
Bakan Soylu: Gördüğüm en ağır sel felaketi!
0
Kastamonu felaketi yaşıyor! Ölü sayısı sürekli artıyor!
Kastamonu felaketi yaşıyor! Ölü sayısı sürekli artıyor!
0
Açıköğretim sistemi yeni açılan programlarına ilk öğrencilerini bekliyor
Açıköğretim sistemi yeni açılan programlarına ilk öğrencilerini bekliyor
0
Sel, binaları bu hale getirdi!
Sel, binaları bu hale getirdi!
0
İnönü Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İnönü Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.