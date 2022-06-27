KORONAVİRÜS YENİDEN HORTLADI!
KORONAVİRÜS YENİDEN HORTLADI!
0
USTA OYUNCU TÜRKİYE'DE
USTA OYUNCU TÜRKİYE'DE
0
FESTİVALDE TRİBÜN FACİASI!
FESTİVALDE TRİBÜN FACİASI!
0
İZMİR'DE YARALI DOMUZA TEDAVİ
İZMİR'DE YARALI DOMUZA TEDAVİ
0

Selde mahsur kalanlar helikopterle böyle kurtarıldı!

Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nda sağanak sonrası debi yükseldi. Çayın çevresindeki evlerin zemin ve birinci katları, risk nedeniyle boşaltıldı. Çatıda mahsur kalanlar helikopter ile kurtarıldı

27 Haziran 2022 Pazartesi 17:53

Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nda sağanak sonrası debi yükseldi. Çayın çevresindeki evlerin zemin ve birinci katları, risk nedeniyle boşaltıldı. İlçeye bağlı İliş köyünde, zemin katta mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Çayın yükselmesi sonucu evlerinin çatılararına çıkan bazı kişiler de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle alındı. Helikpoterle çatı ve balkonlardan alınanlar, güvenli bölgelere bırakıldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'daki hesabından yaptığı açkılamada, "Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki kuvvetli yağışta Ezine Çayı’nın yükselmesi sonucu evinde mahsur kalan 85 yaşındaki evde bakım hastası 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibiyle UMKE timleri tarafından güvenli ve bakımının yapılabileceği bir yere nakledildi" dedi. 

ŞENPAZAR'DA KÖPRÜLER YIKILDI

Şenpazar ilçesinde sağanak nedeniyle Şehriban Çayı taştı. Kastamonu-Cide yolundaki Valay 2 Köprüsü ile ilçenin iki yakasını birleştiren Şenpazar köprüsü taşkınla yıkıldı. Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, "Kastamonu-Şenpazar kara yolunda ciddi kopmalar ve heyelanlar var. Dolayısıyla Kastamonu-Şenpazar arası şu anda kapalı. Yağış devam ediyor, henüz önümüzü göremiyoruz. Olası bir sel taşkını durumunda Allah yardımcımız olsun. Burada Korucak Mahallesi'nde çay yatağında bulunan evleri tahliye ettik. Ekiplerimiz dün akşamdan beri çalışıyor ama maalesef oradaki taşkını önleyemedik, su girdi" açıklamasında bulundu. 

'BIÇAK SIRTI, DİYEBİLECEĞİMİZ NOKTADAYIZ'

3 noktaya yaptıkları müdahale ile Şenpazar ilçe merkezine taşkının gelmesini engellediklerini kaydeden Başkan Çınar, "Şu anda şükürler olsun, sel duvarları aşmadı ama bıçak sırtı, diyebileceğimiz noktadayız. Yağmur tüm hızıyla devam ediyor. 11 Ağustos'ta selde hasar alan ve sadece yayalar tarafından kullanılan köprümüz çöktü. İlçenin güneyine servis yolu açmıştık, maalesef onu da sel suları aldı götürdü. Hastanemiz, jandarmamız diğer yakada kaldı. Şehrin yarı nüfusu diğer tarafta.  En kısa sürede seyyar bir köprüyle karşıya geçmeyi planlıyoruz. Şu an için ilçemizde can ve mal kaybo söz konusu değil ama sınır noktasındayız, afet durumunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak'ta da sağanak nedeniyle su seviyesi yükseldi. Suya kapılan büyükbaş ise boğuldu. Hayvanın sel sularında sürüklenmesi, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yetkililer, yağışın artma ihtimali nedeniyle dere yatakları ve taşkın olabilecek bölgelerden uzak durulmasını istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Batı Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar çok az da olsa sabahki şiddette değil. Ancak sel riski ve taşkın riski devam ediyor. Can kaybı ve kayıp ihbarı henüz yok hamdolsun. Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kastamonu #sel #mahsur kalma #helikopter kurtarma
Önceki Haber
 Bakanlıktan tatil planı yapanlara 'dolandırıcılık ve yanıltıcı indirim' uyarısı
Sonraki Haber
İzmir'de ekmeğe zam kararı!
İnebolu'da 2 köprü yıkıldı! Halka bu çağrı yapıldı!
İnebolu'da 2 köprü yıkıldı! Halka bu çağrı yapıldı!
0
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alacak
0
Köyceğiz'de 15 işyeri kiraya verilecek
Köyceğiz'de 15 işyeri kiraya verilecek
0
Akdeniz Üniversitesi 25 kişi alacak
Akdeniz Üniversitesi 25 kişi alacak
0
Akraba ziyaretinden dönerken maganda kurşunu ile yaralandı!
Akraba ziyaretinden dönerken maganda kurşunu ile yaralandı!
0
Yangında evi kül olmuştu. Şehit babasının evi yeniden yapılacak
Yangında evi kül olmuştu. Şehit babasının evi yeniden yapılacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.