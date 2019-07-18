Şener'den Davutoğlu ve Babacan'a öneri: Saadet Partisi'ne gelin

CHP'li Abdüllatif Şener, Babacan ile Davutoğlu'nun Saadet Partisi'ne katılmasının en doğru tercih olacağını söyledi.

AK Parti'de üst düzey görevler aldıktan sonra yollarını ayırarak yeni bir parti kuran Abdüllatif Şener, siyasi tarihe gömülmek üzereyken CHP saflarına katıldı. CHP Konya Milletvekili olan Abdüllatif Şener, yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'a siyasi önerilerde bulundu. Şener, "En faydalı şeyi söyleyecek olursam, orada burada dolaşmasınlar hep birlikte gelsinler Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi hazır bir partidir. Burada düzgünce siyaset yapsınlar." ifadelerini kullandı.