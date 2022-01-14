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Sermaye Piyasa Kurulu personel alacak

Sermaye Piyasa Kurulu 29 personel alımı yapacağını duyurdu

Sermaye Piyasa Kurulu personel alacak
14 Ocak 2022 Cuma 09:49

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 17 Memur, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 2 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 8 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

 

Sınav başvuruları 17.01.2022 - 01.02.2022 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek "Başvuru Formu”nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır.
Adaylar sadece bir sınav için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla sınava başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.


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