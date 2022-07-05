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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 16 kişi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim-araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 16 kişi alacak
05 Temmuz 2022 Salı 10:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne  “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

 

Başvurunun ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular 5 Temmuz ile 28 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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