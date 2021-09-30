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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 49 kişi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü 49 öğretim üyesi alacağını ilan etti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 49 kişi alacak
30 Eylül 2021 Perşembe 09:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

 

Başvuracak olan adayların 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Adayların  Üniversitemiz  web  sitesinde  yayınlanan  Akademik  Personel  Yükseltilme/ Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.


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