Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin 66 öğretim üyesi alacağı açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Cumhuriyet Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Üniversitenin web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/ Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

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