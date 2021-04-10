ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ
ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ
0
PRENS PHILIP HAYATINI KAYBETTİ
PRENS PHILIP HAYATINI KAYBETTİ
0
PINTEREST DE KARARINI VERDİ
PINTEREST DE KARARINI VERDİ
0
6 KİLO 350 GRAM DOĞDU
6 KİLO 350 GRAM DOĞDU
0

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin 66 öğretim üyesi alacağı açıklandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi alacak
10 Nisan 2021 Cumartesi 08:38

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Cumhuriyet Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Adayların  Üniversitenin  web  sitesinde  yayınlanan  Akademik  Personel  Yükseltilme/ Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler; #sivas cumhuriyet üniversitesi
Önceki Haber
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sonraki Haber
Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Bakan Gül'ün acı günü!
Bakan Gül'ün acı günü!
0
Bergama'da köy arazilerinin satışına mahkeme 'dur' dedi
Bergama'da köy arazilerinin satışına mahkeme 'dur' dedi
0
Genç kız ağlayarak yardım istedi: Ölmek istemiyorum
Genç kız ağlayarak yardım istedi: Ölmek istemiyorum
0
Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.