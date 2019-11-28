Siyanür değil yoksulluk öldürüyor!

CHP İzmir Milletvekili ve YDK Üyesi Mahir Polat, artan işsizlik ve intihar vakaları hakkında, "Siyanür bu denli gündemdeyken çeşitli önlemlerle satışı denetim altına alınabilir, ancak siyanür ile ilgili önlemler almak intiharların önüne geçmeyecektir.

Çünkü intiharların asıl sebebi siyanür değil, artan işsizlik ve yoksulluktur. Türkiye acilen üretime dayalı, istihdam sağlayacak yeni ekonomik programlar geliştirerek işsizliğe bağlı intiharların önüne geçmeli" dedi.

Toplu ölümler

Polat, "Geçtiğimiz günlerde eşi pazara gitmek isteyen bir vatandaşımız, cebinde sadece 1,5 lirası olduğu ve ailesine bakamadığı için intihar etti. Türkiye'de yoksulluk ve işsizlik her geçen gün artarken, toplu intiharların önüne geçmek için çözümü siyanürü engellemekte bulan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Yeni mevzuat değişikliğiyle, halkımıza piyasa ve internet ortamından siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz.' dedi. Geçim sıkıntısı ve işsizlik Türkiye için artık çok büyük bir travma haline gelmiş durumda" dedi.

İşsizlikte kara tablo

Polat, "Vatandaşlarımız kendisine ve ailesine yetemedikleri, istedikleri gibi yaşayamayıp, temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için psikolojik açıdan yalnızlığa sürüklenerek intihar etmektedir. Soğuk kış aylarında yakacak odunu, kömürü bulamayan, doğalgaz alacak parası olmayan, ailesinin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamayan ve simit peynir hesabına mahkum edilen, hatta yeni doğmuş bebeklerine bez alamayan vatandaşlarımız çaresizlik içerisindeler. Sosyal devletin temel amaçlarından biri, toplumu ve bireyleri yoksulluktan kurtararak, güvensizlik alanını daraltmak ve herkesin kendi kaderine hakim olmasını sağlayacak koşulları ve ortamı hazırlamak. Yoksullukla mücadelede temel hedef, herkese insanca yaşaması için gerekli minimum gelir düzeyini garanti etmek. Ancak ne yazık ki karşılaştığımız tablo çok vahim. İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişiye yükselirken; işsizlik ödeneğine başvuruların sayısı ilk sekiz ayda 1 milyon 345 bin kişi, bu ödenekten faydalanan 697 bin kişi oldu. Türkiye'de 22,5 milyon vatandaşımız ise açlık sınırının altında yaşamaktadır. AKP, saray ve yandaşa hizmet etmeyi bırakıp, vatandaşın işsizlik sorununa derhal bir çözüm üretmeli" diye ifade etti.