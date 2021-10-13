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'Siyasi cinayetler' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'siyasi cinayetler' konusunda endişeli olduğunu dile getirmişti. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

'Siyasi cinayetler' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
13 Ekim 2021 Çarşamba 10:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Mersin gezisinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun ardından çok konuşulacak bir iddia da İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'dan gelmişti.Aydın, "Bizim de aldığımız suikast duyumları var" demişti.

Siyasi gündemi bir anda değiştiren bu sözler hakkında birçok yorum yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu sabah bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #siyasi cinayetler #siyasi cinayetler soruşturma
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