EGE MEZUNLARI FARK YARATACAK
EGE MEZUNLARI FARK YARATACAK
0
İKİZLERİ DÜNYAYA GELDİ
İKİZLERİ DÜNYAYA GELDİ
0
YİNE TEPKİ ÇEKECEK SÖZLER
YİNE TEPKİ ÇEKECEK SÖZLER
0
AKALIN'IN ERDOĞAN'DAN TALEBİ...
AKALIN'IN ERDOĞAN'DAN TALEBİ...
0

Soba gazından zehirlenen çift öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Abdil Çakar (75) ile eşi Havana Çakar (68) yaşamını yitirdi

Soba gazından zehirlenen çift öldü
19 Nisan 2022 Salı 14:46

Çakırlar Mahallesi'nde oturan Abdil Çakar ile eşi Havana Çakar, dün ısınmak için kömür sobasını yakıp uyudu. Çakar çiftinden haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde eve geldi. Çifti hareketsiz halde bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Çakar çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #soba #zehirlenme #ölüm #konya #soba zehirlenmesi
Önceki Haber
Babasını uyurken balta ile öldürdü
Sonraki Haber
Teknesi devrilmiş olarak bulunan balıkçı kayıp
Babasını uyurken balta ile öldürdü
Babasını uyurken balta ile öldürdü
0
Emeklilere ve asgari ücretliye kötü haber!
Emeklilere ve asgari ücretliye kötü haber!
0
Selçuk Üniversitesi 26 kişi alacak
Selçuk Üniversitesi 26 kişi alacak
0
Üniversiteye sürekli işçi alımı
Üniversiteye sürekli işçi alımı
0
RTÜK 20 kişi alacak
RTÜK 20 kişi alacak
0
'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıtayı görünce bülbül kesildi!
'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıtayı görünce bülbül kesildi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.