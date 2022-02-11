Sokak röportajında bu kez kavga çıktı!

Sokak röportajında geçinemiyoruz tartışması kavgaya dönüştü. Çorum’dan geldiğini söyleyen AKP’li bir kişi ile geçinemiyoruz diyen vatandaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ise çevredeki vatandaşlar ayırdı

Kanal Dünya adlı YouTube kanalında geçinemiyoruz diyen bir vatandaş tekmeli saldırıya uğradı.

Röportaj sırasında emekli olduğunu söyleyen bir kişi Almanya’daki enflasyonu örnek verdi. Başka bir vatandaş ise Türkiye’deki enflasyonu sorunca AKP’li vatandaş, başörtüsünden bahsetmeye başladı.

Röportajda geçen diyaloglar şöyle:

– Ben emekliyim, geçinebiliyorum. Almanya’da enflasyon var.

Enflasyon kaç orada?

– Yüzde 7

Peki bizde?

– Onlar başörtüsü…

Ya ne boş konuşuyorsun.

– Bak elbisesine bak elbisesine.

Ne kadar terbiyesiz birisin ya.

– Sus alçak…

Bu konuşmadan sonra röportaj tekmeli kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ve röpartajı yapan sunucunun müdahalesi ile kavga sonlandırıldı.