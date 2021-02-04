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Sokakta eşini vurdu, intihar etti

Ümraniye'de eşi ile sokakta tartışan erkek, önce eşini vurdu sonra da kendisini vurarak intihar etti

Sokakta eşini vurdu, intihar etti
04 Şubat 2021 Perşembe 10:12

İstanbul Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'ndeki olay dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mehmet ve Hatice Helvacı çifti sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı.

Çiftin arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet Helvacı silahını çıkartarak eşine üst üste ateş etti. 45 yaşındaki Hatice Helvacı kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Helvacı bu kez silahı kalbine tutarak ateş etti.

Olay gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ağır yaralı bir halde çifti hastaneye kaldırdı. Ancak Mehmet Helvacı yolda hayatını kaybederken, eşi Hatice Helvacı ise hastanede yaşamını yitirdi.

Bir mahalle sakini, “İki üç el silah sesi duyduk. Ondan sonra balkondan baktığımda bir kadının yerde yaralı bir şekilde yattığını gördüm. Ondan sonra bir şahıs daha gördüm, o da yerdeydi. Ambulanslar, ekipler geldi." dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ümraniye #kadın cinayet
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