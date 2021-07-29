Soma'da orman yangını

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Gün içinde onlarca yerden başlayan orman yangılarına bir yenisi daha eklendi. Manisa'nın Soma ilçesinin tarihi Darkale Mahallesi ve Sarıkaya Mahallesi ormanlık alanında çıkan yangına Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, 8 arazözle müdahale edildiğini açıkladı.

HABEREKSPRES-Türkiye'de onlarca noktada başlayan yangınlar boğuşurken Manisa'nın Soma ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Türkiye'nin güneyinde başlayan büyük çaplı orman yangınlarının sayısı giderek artıyor. Dün Antalya, Osmaniye, Adana, Mersin'de başlayan yangınlara gün içerisinde Muğla başta olmak üzere çok sayıda il eklendi. Bu yangınlardan biri de Manisa'nın Soma ilçesinin tarihi Darkale Mahallesi ve Sarıkaya Mahallesi ormanlık alanında çıktı.

Soma Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama

Soma'da çıkan orman yangını ile ilgili açıklama yapan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "İlçemizde Sarıkaya - Darkale'de ormanlık alanda çıkan yangın bölgesine sevk edilen ekiplerimiz alevlere olan müdahalesi sürüyor. Bizler de su tankerlerimiz ve ekiplerimizle birlikte olay yerindeyiz, incelemelerimizi sürdürüyoruz. Yangının başlaması üzerine vatandaşlar ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, Orman İşletmeye bağlı 8 arazöz de söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerimiz, yerleşim yeri yakınında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.





Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Soma'nın Darkale Mahallesi ve Sarıkaya Mahallesi ormanlık alanında çıkan yangının kontrol alındığını, soğutma çalışmlarının devam ettiğini açıkladı.