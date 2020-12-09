Son 24 saatte 31 bin 712 yeni vaka!

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 213 oldu. Son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 447 bin 361'e çıktı.

Toplam test sayısı, 20 milyon 294 bin 377'ye ulaştı. Hasta sayısı 558 bin 517, vefat sayısı 15 bin 531, ağır hasta sayısı 5 bin 846, aktif hasta sayısı 95 bin 625 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.